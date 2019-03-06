Волгоградский депутат заявил, что низкую пенсию получают алкаши

Депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев заявил, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши». По его словам, те, кому выплачивают восемь тысяч рублей, сами виноваты в своем материальном положении. Выступление политика
«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — заявил он.
Набиев рассказал, что раньше работал на предприятии. Он уточнил, что сейчас его коллеги получают пенсию в 16-20 тысяч рублей потому, что «работали нормально».
На внеочередном заседании облдумы депутаты обсуждали проект о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.
Ранее владимирская чиновница назвала питание детей в школах