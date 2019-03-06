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21:10, 6 марта 2019 77
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Волгоградский депутат заявил, что низкую пенсию получают алкаши

Волгоградский депутат заявил, что низкую пенсию получают алкаши

Депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев заявил, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши». По его словам, те, кому выплачивают восемь тысяч рублей, сами виноваты в своем материальном положении. Выступление политика опубликовал портал «Высота 102».

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — заявил он.

Набиев рассказал, что раньше работал на предприятии. Он уточнил, что сейчас его коллеги получают пенсию в 16-20 тысяч рублей потому, что «работали нормально».

На внеочередном заседании облдумы депутаты обсуждали проект о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Ранее владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей.


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