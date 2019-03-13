В Чучкове по инициативе жителей отремонтируют дорогу и двор

Два проекта, которые участвовали в программе местных инициатив от Чучкова, теперь получат финансирование на реализацию. Об этом пишет
Общая стоимость проектов составила 2 290 981 рубль. На них отремонтируют 600-метровый участок дороги на улице Совхозной и благоустроят придомовые территории на Сосновой. 75% средств выделят из федерального бюджета. Работы начнутся предположительно в июне текущего года.
«Сегодня люди поверили в программу местных инициатив и сами вышли с предложениями к местной администрации, — рассказал один из инициаторов проекта, Виктор Бондаренко, — теперь предстоит собрать средства жителей, это 10% от стоимости проекта. Уникальность этой программы в том, что все зависит от активности самих жителей».