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9:45, 13 марта 2019 273
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В Чучкове по инициативе жителей отремонтируют дорогу и двор 1

В Чучкове по инициативе жителей отремонтируют дорогу и двор

Фото: Издательство «Пресса»

Два проекта, которые участвовали в программе местных инициатив от Чучкова, теперь получат финансирование на реализацию. Об этом пишет ИД «Пресса».

Общая стоимость проектов составила 2 290 981 рубль. На них отремонтируют 600-метровый участок дороги на улице Совхозной и благоустроят придомовые территории на Сосновой. 75% средств выделят из федерального бюджета. Работы начнутся предположительно в июне текущего года.

«Сегодня люди поверили в программу местных инициатив и сами вышли с предложениями к местной администрации, — рассказал один из инициаторов проекта, Виктор Бондаренко, — теперь предстоит собрать средства жителей, это 10% от стоимости проекта. Уникальность этой программы в том, что все зависит от активности самих жителей».


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