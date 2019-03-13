Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:24, 13 марта 2019 74
 0    0

Трагедий станет меньше. В МЧС придумали, как обезопасить туристов на сложных маршрутах

Трагедий станет меньше. В МЧС придумали, как обезопасить туристов на сложных маршрутах

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил новую систему, по которой путешественники будут регистрироваться на сложные туристические маршруты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Теперь туристы должны зарегистрировать свой маршрут как минимум за десять дней до начала пути. Спасателям нужно будет передать информацию о его частях, которые расположены в труднодоступной местности и связаны с риском для здоровья и жизни путешественников.

Как заверяет министерство, процедура регистрации максимально проста. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники смогут на официальном сайте регионального МЧС, по почте или лично, обратившись в отделение.

Зиничев отметил, что предварительная регистрация поможет ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей.

«В ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы», — заключил он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:29, 13 марта 2019
Лекарство, крупы и план эвакуации. В Рязанском районе начали подготовку к весеннему паводку
11:24, 13 марта 2019
Трагедий станет меньше. В МЧС придумали, как обезопасить туристов на сложных маршрутах
11:21, 13 марта 2019
Рязанку, выкинувшую новорожденного, хотят лишить прав на старших детей
10:30, 13 марта 2019
Рязанца наказали за долги по алиментам
10:02, 13 марта 2019
Рязанцам предложили сдать оружие за вознаграждение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
31 минута назад
Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

Итоги дебютного сезона в рязанской НХЛ редакция RZN.info подвела с капитаном «Светлого» Сергеем Сорокиным.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 012
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 22 907
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 22 905
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 12
21:02, 10 марта 2019 22 432
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 257
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Форум