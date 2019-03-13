Трагедий станет меньше. В МЧС придумали, как обезопасить туристов на сложных маршрутах

Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил новую систему, по которой путешественники будут регистрироваться на сложные туристические маршруты. Об этом сообщила
Теперь туристы должны зарегистрировать свой маршрут как минимум за десять дней до начала пути. Спасателям нужно будет передать информацию о его частях, которые расположены в труднодоступной местности и связаны с риском для здоровья и жизни путешественников.
Как заверяет министерство, процедура регистрации максимально проста. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники смогут на официальном сайте регионального МЧС, по почте или лично, обратившись в отделение.
Зиничев отметил, что предварительная регистрация поможет ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей.
«В ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы», — заключил он.