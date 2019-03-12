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18:55, 12 марта 2019 242
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В новом ЗАГСе на Московском планируют открыть единый центр регистрации браков

В новом ЗАГСе на Московском планируют открыть единый центр регистрации браков

Фото: Pixabay.com

В новом ЗАГСе на Московском планируют открыть единый центр регистрации браков. Об этом заявило главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области в группе в соцсети «Вконакте».

В сообщении говорится, что в едином центре приема граждан хотят сделать:

  • Десять окон для обслуживания граждан с режимом работы шесть дней в неделю (с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, выходной день — воскресенье);
  • Ежедневные регистрации браков (как в торжественном, так и в неторжественном формате), регистрации рождений, чествование юбиляров свадеб;
  • Электронную очередь, терминалы для оплаты госпошлины, инфоматы для получения ответов на стандартные вопросы;
  • Просторный холл для ожидания, а также удобную парковку;

Также отмечается, что в одном месте разместят территориальные отделы Московского, Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов Рязани, Дом торжеств и отдел ЗАГС по Рязанскому району.

Рязанцев попросили принять участие в опросе на данную тему.

Напомним, дворец бракосочетания в здании бывшего «Планетария» откроется летом 2019 года.


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