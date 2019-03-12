В новом ЗАГСе на Московском планируют открыть единый центр регистрации браков. Об этом заявило главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области в
В сообщении говорится, что в едином центре приема граждан хотят сделать:
- Десять окон для обслуживания граждан с режимом работы шесть дней в неделю (с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, выходной день — воскресенье);
- Ежедневные регистрации браков (как в торжественном, так и в неторжественном формате), регистрации рождений, чествование юбиляров свадеб;
- Электронную очередь, терминалы для оплаты госпошлины, инфоматы для получения ответов на стандартные вопросы;
- Просторный холл для ожидания, а также удобную парковку;
Также отмечается, что в одном месте разместят территориальные отделы Московского, Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов Рязани, Дом торжеств и отдел ЗАГС по Рязанскому району.
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Напомним, дворец бракосочетания в здании бывшего «Планетария» откроется