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16:47, 12 марта 2019 184
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Обвиняемая в убийстве мужа рязанка предстанет перед судом

Обвиняемая в убийстве мужа рязанка предстанет перед судом

Уголовное дело по убийству рязанки своего мужа направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел утром 26 декабря 2018 года в одной из квартир на улице Бронной.

По версии следствия, пара распивала спиртное и между ними возник конфликт из-за того, что женщина сообщила мужу о разводе. Во время ссоры 34-летняя рязанка ударила мужа ножом в грудь, он скончался на месте происшествия.

Обвиняемая пыталась скрыть следы преступления, а правоохранительным органам сообщила, что мужчину убили неизвестные.

Следователи направили уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ, в суд.


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