Обвиняемая в убийстве мужа рязанка предстанет перед судом

Уголовное дело по убийству рязанки своего мужа направили в суд. Об этом сообщила
Инцидент
По версии следствия, пара распивала спиртное и между ними возник конфликт из-за того, что женщина сообщила мужу о разводе. Во время ссоры 34-летняя рязанка ударила мужа ножом в грудь, он скончался на месте происшествия.
Обвиняемая пыталась скрыть следы преступления, а правоохранительным органам сообщила, что мужчину убили неизвестные.
Следователи направили уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ, в суд.