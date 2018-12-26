В Рязани женщина ударом ножа убила своего мужа. Об этом сообщил
Тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир дома по улице Бронная утром в среду, 26 декабря.
По данным следствия, рано утром во время ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя, 34-летняя женщина ударила своего супруга ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.
После этого рязанка попыталась скрыть следы преступления, а прибывшим сотрудникам полиции сообщила, что смертельный удар ее мужу нанесли неизвестные лица.
Следователи по «горячим следам» установили подозреваемую в убийстве. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств», — говорится в сообщении.