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15:46, 26 декабря 2018 1 654
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В Рязани женщина ударом ножа убила своего мужа 1

В Рязани женщина ударом ножа убила своего мужа

В Рязани женщина ударом ножа убила своего мужа. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир дома по улице Бронная утром в среду, 26 декабря.

По данным следствия, рано утром во время ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя, 34-летняя женщина ударила своего супруга ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.

После этого рязанка попыталась скрыть следы преступления, а прибывшим сотрудникам полиции сообщила, что смертельный удар ее мужу нанесли неизвестные лица.

Следователи по «горячим следам» установили подозреваемую в убийстве. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств», — говорится в сообщении.


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