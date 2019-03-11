Врачи рассказали о состоянии младенца, оставленного в мусорном контейнере

Ребенок, которого рязанка оставила в мусорном контейнере на улице Станкозаводской, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил
Младенца с обморожением доставили в перинатальный центр, температура его тела на тот момент составляла 24 градуса. За сутки врачам удалось нормализовать температуру.
По словам специалистов, гипотермия была критической, в таком состоянии согревать ребенка быстро просто опасно для жизни.
При поступлении в больницу мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Заведующий реанимацией перинатального центра Максим Баскевич рассказал, что у ребенка отказало несколько жизненно-важных органов и систем.
«Мы сейчас замещаем функцию и сердца, и легких, и почек, боремся с тем, что кровь плохо сворачивается. Сейчас очень комплексная работа, очень тяжелая и состояние ребенка остается нестабильным», — добавил врач.
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