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8:39, 11 марта 2019 205
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У православных христиан начался Великий пост

У православных христиан начался Великий пост

В понедельник, 11 марта, православные христиане вступают в Великий пост. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Накануне патриарх попросил у всех прощения и напомнил, что способность прощать открывает для человека перспективу вечной жизни.

«Если мы не способны прощать и не способны испрашивать прощение, считайте, что загорелась красная лампочка, предупреждающая нас об опасном состоянии нашей души», — сказал патриарх.

Рассуждая о теме Великого поста, он отметил, что «все предстоящее великопостное поприще посвящено теме преодоления греха в человеке».

Пост продлится 48 дней и завершится 27 апреля главным православным праздником — Пасхой.

Ранее RZN.info пообщался с молодым рязанским священником, настоятелем Архангельского храма в Сасове, иереем Александром Веденеевым, который рассказал, как правильно поститься, ограничениях в еде, супружеской жизни и послаблениях.


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