У православных христиан начался Великий пост

В понедельник, 11 марта, православные христиане вступают в Великий пост. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя, передает
Накануне патриарх попросил у всех прощения и напомнил, что способность прощать открывает для человека перспективу вечной жизни.
«Если мы не способны прощать и не способны испрашивать прощение, считайте, что загорелась красная лампочка, предупреждающая нас об опасном состоянии нашей души», — сказал патриарх.
Рассуждая о теме Великого поста, он отметил, что «все предстоящее великопостное поприще посвящено теме преодоления греха в человеке».
Пост продлится 48 дней и завершится 27 апреля главным православным праздником — Пасхой.
Ранее RZN.info