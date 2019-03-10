О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

В течение 48 дней люди ограничивают себя в пище, веселье и отказываются от развлечений. В этом году Великий Пост продлится с 11 марта по 27 апреля и традиционно завершится главным православным праздником — Пасхой. О том, как правильно поститься, ограничениях в еде, супружеской жизни и послаблениях мы пообщались с молодым рязанским священником, настоятелем Архангельского храма в Сасове, иереем Александром Веденеевым.

Подготовка

Откровенно говоря, даже нам, священникам, иногда тяжело включиться в пост, но церковь, как любящая мать, помогает войти в пост максимально мягко. Перед Великим постом есть масленичная неделя, которая подготавливает нас. В это время мы уже не кушаем мясо.

По настоящему пост — это не только еда, а очищение от своих недостатков. Ограничения в еде лишь помогают поститься духовно. А духовный пост — это когда ум постится от дурных мыслей, руки постятся от злых дел, язык не клевещет, не сплетничает и не обманывает. Как сказал один из святых: «Если бы в посте все дело было бы в еде, то святыми были бы коровы».

Во время поста немаловажно почаще открывать Священное Писание, чтобы максимально понять слово Божье, а также регулярно исповедоваться и причащаться.

Еда

Мы опираемся на древний опыт Церкви, который уже много веков показывает, что пост духовный должен быть совмещен с постом телесным (воздержанием от скоромной пищи и развлечений). В комплексе это даст больший результат, чем по отдельности.

Во время Великого поста мы воздерживаемся от мяса, яиц, молочных продуктов, а в некоторые дни от растительного масла и вареной пищи, поэтому он является самым строгим.

Послабления могут получить люди с серьезными заболеваниями, беременные и кормящие матери, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом. Во всех этих случаях нужно получить благословение от священника и обсудить с ним меру поста. К послаблениям нужно относиться как к лекарству, однако бывают случаи, когда люди начинают пользоваться благословением.

Благословишь по состоянию здоровья на молоко в пост — начинают кушать сгущенку, тортики. Это пользы не принесет.

Одно из главных правил поста — не навредить своему здоровью. Поэтому нужно рассудительно подходить к ограничениям в еде.

Пост и семья

Если в семье из нескольких человек постится лишь один, то не нужно настаивать, чтобы постились все. Другие члены семьи не должны страдать, нельзя насильно заставлять — это неправильно. И в тоже время, семья должна уважительно относиться к выбору постящегося.

Спорт, соцсети и музыка

Во время постов мы стараемся ограничивать развлечения. Например, телевизор сам по себе не несет несет никакого греха и запрета. Важно то, что мы смотрим. Если мы смотрим что-то полезное для своего развития, то не грех и в пост посмотреть телевизор или послушать радио, классическую музыку. Не грехом будет и заниматься спортом, играть в футбол или баскетбол.

Патриарх Кирилл в свое время сравнил спорт с молитвой. В молитве мы через силу встаем с дивана, заставляем себя. Также и в спорте мы порой принуждаем себя, вырабатываем силу воли. Многие священники занимаются спортом и во время поста и не завершают своих тренировок. Важно, чтобы спорт не заменял главного — настроя на молитву. Если тренировки не мешают этому, то и в пост можно продолжать заниматься.

Лично я в пост стараюсь ограничивать себя в социальных сетях. Соцсети, как впрочем и интернет — большой соблазн, которые порой сбивают с ног. Нажал не на ту кнопку — появляется что-то вредное для души. Мы должны ограничивать поток ежедневной информации от себя, чтобы он не мешал нашему духовному развитию.

Праздники и дни рождения

Иногда православные ведут себя на показ во время поста. Мы не должны делать вид, что постимся. «Не поститесь как книжники и фарисеи, которые делают унылый вид», — говорится в Евангелии. Мы должны поститься в тайне и быть бодрыми и веселыми. Если нас приглашают на день рождения, то не нужно отказываться. Так мы можем проявить свою любовь к человеку, будет хуже если мы откажемся от единения с близкими и общениями с ними, тем самым обидев их. Конечно, не стоит забывать степень важности поста, но если тебе предлагают непостную пищу — не надо нарочито отказываться.

Сейчас практически на любом столе можно найти постную пищу, главное — старайтесь не привлекать внимание к тому, что вы поститесь.

Не грехом будет и пригубить вино (прикладывать бокал к губам), чтобы уважить людей и не обидеть их.

Воздержание супругов

Во время поста православные стараются воздерживаться от супружеской близости, но это касается обоих супругов, которые согласны нести подвиг воздержания. Бывают ситуации, когда постится только один супруг. Заставлять насильно воздерживаться от близости — неправильно, это грех. К тому же это может привести к измене.

Священное писание нам говорит, «не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве».

Дети

Пост для детей тема очень щепетильная. Ребенок, который хочет поститься, должен понимать что мы постимся ради Господа, а не просто накладываем на себя ограничение в еде. При этом он должен сам добровольно выразить желание, ни в коем случае нельзя заставлять. В церкви принято, что с семи лет ребенок уже может поститься. Но нужно понимать и осознавать, что это молодой и растущий организм и вся строгость поста ни к чему.

«Положите мне еще вон ту котлетку»

После долгого поста наступает Великий праздник Светлой Пасхи. Для некоторых это порой праздник живота, когда мы начинаем разговляться. Диетологи и священники призывают выходить из поста неспеша. Если мы сразу накинемся на тяжелые блюда, то можно нанести телесный вред организму.

Как шутил иеромонах Василий Росляков: «Выходить из поста нужно аккуратно. Положите мне еще вон ту котлетку, пожалуйста». В детстве, когда я первый раз строго соблюдал Великий пост, на Пасху я наелся много яиц, что даже попал в больницу. Сейчас уже понимаешь, что важно не нанести перееданием вред душе и телу.

Весна для души

Великий пост — одно из главных событий года у православных христиан. Это время для того, чтобы стать лучше: делать больше добрых дел, уделять внимание близким и посещать больных. Пост часто называют «весной для души», когда душа расцветает, приближается к Богу, становится светлой, доброй и по-настоящему счастливой.

В богослужении есть фраза «постимся постом приятным». Для обычного человека она выглядит странной. Ведь как пост может быть приятным, если это в первую очередь ограничения в пище, развлечениях? Но в конечном итоге эти ограничения к Пасхе помогают человеку стать счастливым, поэтому для православных пост — это приятное времяпровождение.