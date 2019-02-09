В Санкт-Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег. Там в субботу, 9 февраля, объявлен субботник для госслужащих, передает
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал борьбу с наледью первоочередной задачей. Он поручил открыть горячие линии для обращения местных жителей, пострадавших от падений на льду или протечек крыш.
Беглов сам поучаствовал в уборке улиц. Кроме того, в субботнике приняли участие вице-губернаторы, руководители и сотрудники органов государственной власти.
Убирать снег вышли не только чиновники, но и работники школ и детсадов, медики, сотрудники культурных учреждений.
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался о субботнике в формате «было — стало».
Напомним, рязанских чиновников также