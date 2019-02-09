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17:44, 9 февраля 2019 76
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В Санкт-Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег

В Санкт-Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег

В Санкт-Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег. Там в субботу, 9 февраля, объявлен субботник для госслужащих, передает РБК.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал борьбу с наледью первоочередной задачей. Он поручил открыть горячие линии для обращения местных жителей, пострадавших от падений на льду или протечек крыш.

Беглов сам поучаствовал в уборке улиц. Кроме того, в субботнике приняли участие вице-губернаторы, руководители и сотрудники органов государственной власти.

Убирать снег вышли не только чиновники, но и работники школ и детсадов, медики, сотрудники культурных учреждений.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался о субботнике в формате «было — стало».

Напомним, рязанских чиновников также призывали выйти на уборку снега.


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