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17:24, 8 февраля 2019 371
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В Пронском районе открыли памятную доску в память о детях блокадного Ленинграда

В Пронском районе открыли памятную доску в память о детях блокадного Ленинграда

В Пронском районе на здании братского корпуса Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря открыли памятную доску в память о детях блокадного Ленинграда, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Доску открыли 7 февраля. На ней содержится информация о том, что в годы Великой Отечественной войны и до 1965 года в здании находился Детский дом №1, где воспитывались дети-сироты из блокадного Ленинграда.

Доску открыл труженик тыла Николай Волков.

В мероприятии поучаствовали ветераны Великой Отечественной войны, руководители района, районного совета ветеранов, войны, труда.


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