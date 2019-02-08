Путин назначил нового главного следователя Рязанской области

Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Владимира Никешкина на должность руководителя СУ СКР по Рязанской области. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Тем же указом Никешкин освобожден от прежней должности главы следкома Удмуртии.
Напомним, что место
Справка:
Владимир Никешкин родился в 1955 году в Удмуртии. Служил на флоте, потом поступил в Удмуртский государственный университет.
С 1981 года работал в прокуратуре, в 2004 году стал зампрокурора республики— начальником следственного управления прокуратуры. С 2007 года — руководитель удмуртского следкома.
Никешкин — почетный работник прокуратуры, почетный сотрудник Следственного комитета, Заслуженный юрист Удмуртской Республики, награжден именным оружием и многочисленными медалями. Он также является президентом Федерации волейбола Удмуртии.
Фото сайта СУ СКР по Удмуртии