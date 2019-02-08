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17:23, 8 февраля 2019 1 960
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Путин назначил нового главного следователя Рязанской области

Путин назначил нового главного следователя Рязанской области

Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Владимира Никешкина на должность руководителя СУ СКР по Рязанской области. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом Никешкин освобожден от прежней должности главы следкома Удмуртии.

Напомним, что место освободилось в мае, после ухода Владимира Махлейдта.

Справка:

Владимир Никешкин родился в 1955 году в Удмуртии. Служил на флоте, потом поступил в Удмуртский государственный университет.

С 1981 года работал в прокуратуре, в 2004 году стал зампрокурора республики— начальником следственного управления прокуратуры. С 2007 года — руководитель удмуртского следкома.

Никешкин — почетный работник прокуратуры, почетный сотрудник Следственного комитета, Заслуженный юрист Удмуртской Республики, награжден именным оружием и многочисленными медалями. Он также является президентом Федерации волейбола Удмуртии.

Фото сайта СУ СКР по Удмуртии


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