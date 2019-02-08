Двоих жителей Рязани осудят за вымогательство денег у предпринимателя. Об этом сообщил
Установлено, что в июне 2018 года 31-летний мужчина и ранее судимый 23-летний уроженец Дагестана приехали в помещение магазина по проезду Завражного. Там располагался магазин «AlterМебель», который принадлежал рязанскому бизнесмену.
Войдя в его кабинет, злоумышленники под угрозой насилия, ударив его несколько раз по голове, потребовали передать им 200 тысяч рублей. Они мотивировали это тем, что предприниматель ранее бал женат на рязанке, которая рассказала им, что бывший муж ее неоднократно избивал.
Мужчины сказали, что переданная сумма пойдет женщине «в счет возмещения морального ущерба», однако она не знала о преступных намерениях обвиняемых.
Испугавшись за свою жизнь и здоровье, предприниматель передал 60 тысяч рублей, пообещав отдать оставшиеся 140 на следующий день. Позже, под контролем сотрудников полиции, он передал им деньги, после чего злоумышленников
Уголовные дела по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ передали в суд. Один из обвиняемых находится под домашним арестом, а второго, с неснятой судимостью, заключили под стражу.
Напомним,