Подозреваемую во взяточничестве кораблинскую чиновницу арестовали

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Подозреваемую во взяточничестве кораблинскую чиновницу заключили под стражу. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.
На женщину завели четыре уголовных дела. По данным следствия, она способствовала продаже жилья на аукционе, организованном для закупки квартир для детей-сирот. После заключения контрактов чиновница получала от бывших владельцев квартир деньги за «помощь».
Известно, что подозреваемая пыталась помешать расследованию, в том числе воздействовала на свидетелей.