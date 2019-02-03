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16:35, 3 февраля 2019 823
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Пугачева отреагировала на смерть Децла

Пугачева отреагировала на смерть Децла

Алла Пугачева отреагировала на смерть Децла. Она опубликовала пост в Instagram.

«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Пугачева.

Публикация уже получила более 50 тысяч лайков.

Напомним, рэпер Децл скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля, в ижевском кафе Posh.


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5 дней назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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