Алла Пугачева отреагировала на смерть Децла. Она опубликовала пост в Instagram.
«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Пугачева.
Публикация уже получила более 50 тысяч лайков.
Напомним, рэпер Децл
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Алла Пугачева отреагировала на смерть Децла. Она опубликовала пост в Instagram.
«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Пугачева.
Публикация уже получила более 50 тысяч лайков.
Напомним, рэпер Децл
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ российских регионах проходят митинги против мусорной реформы
|
cледующая новость →В ДТП с автобусом в Калужской области погибли четверо взрослых и трое детей
Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».