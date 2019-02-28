По буквам. Мот собрал полный зал в клубе Deep

В среду, 27 февраля, в Рязани выступил артист лейбла Black Star Мот. Концерт прошел в клубе Deep.
Выступление перенесли из «Олимпийского», в клубе певец собрал полный зал. Основную часть публики составила молодежь, но здесь можно было увидеть и семьи с детьми.
Артист разделил концерт на две части — лирическую и танцевальную. Сначала Мот исполнил новые композиции и популярные хиты, некоторые из которых представил в форме попурри.
Многие удивились, услышав композицию «По буквам» в середине концерта. Рязанцы ожидали, что этой песней завершится все выступление. Но ей закончилась только первая часть, после которой публику ждал еще блок песен.
Артист вспомнил, что «давно не виделся» с рязанцами и понадеялся, что следующая встреча будет скорой.