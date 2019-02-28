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13:07, 28 февраля 2019 392
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По буквам. Мот собрал полный зал в клубе Deep

По буквам. Мот собрал полный зал в клубе Deep

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В среду, 27 февраля, в Рязани выступил артист лейбла Black Star Мот. Концерт прошел в клубе Deep.

Выступление перенесли из «Олимпийского», в клубе певец собрал полный зал. Основную часть публики составила молодежь, но здесь можно было увидеть и семьи с детьми.

Артист разделил концерт на две части — лирическую и танцевальную. Сначала Мот исполнил новые композиции и популярные хиты, некоторые из которых представил в форме попурри.

Многие удивились, услышав композицию «По буквам» в середине концерта. Рязанцы ожидали, что этой песней завершится все выступление. Но ей закончилась только первая часть, после которой публику ждал еще блок песен.

Артист вспомнил, что «давно не виделся» с рязанцами и понадеялся, что следующая встреча будет скорой.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

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