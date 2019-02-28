Любимов открыл школу для цифрового развития региона

Губернатор Николай Любимов открыл школу CDO (Chief Digital Officer) для подготовки руководителей по работе с данными и других кадров в рамках цифрового развития региона. Церемония прошла в бизнес-инкубаторе радиоуниверситета, в четверг, 28 февраля.
По слова главы региона, сейчас остро ощущается нехватка людей, принимающих решения на основе данных. Любимов подчеркнул, что основная задача выпускников школы CDO — создать инструменты для анализа информации и подготовить специалистов для развития цифровой системы региона.
«Надо начинать меняться или уходить. Мы должны пользоваться теми возможностями, что нам дает технический прогресс. Одним из проектов станет разработка электронного университета правительства региона. В этом году в рамках модернизации системы управления области мы планируем переобучить около трех тысяч госслужащих», — сказал Любимов.
Руководитель проектного офиса «Цифровая экономика» Игорь Горских заявил, что первые претенденты пройдут отбор с последующим обучением и стажировкой в органах государственной власти Рязанской области.
«Помимо процесса обучения, участников ждет двухэтапная стажировка, где они реализуют полученные знания на конкретных операционных данных, используемых в работе министерств и ведомств региона. В этом году в рамках программы „Цифровая экономика“ планируют переобучить около тридцати тысяч человек, а до 2024 года — 270 тысяч», — уточнил Горских.
Кроме того, губернатор анонсировал создание Центра опережающей профессиональной подготовки для сотен IT-преподавателей. Любимов выразил надежду, что в рамках проекта при поддержке Mail.ru, корпорации развития Рязанской области, а также совместно с Агентством стратегических инициатив и Академией народного хозяйства школа CDO будет выпускать ежегодно более тысячи человек с углубленным знанием индустрии.