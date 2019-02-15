В Рязанской области появились «цифровые офицеры»

В Рязанской области организовали обучение на «цифровых офицеров». Об этом губернатор Николай Любимов рассказал в интервью «
По его словам, в 2018 году на базе школы CDO (Chief Data Officer — «главный по данным») обучение прошли 30 человек, которые будут преподавать в РИРО.
«Как это работает? Человек, который приобрел современные цифровые знания, приходит в коллектив и, во-первых, отвечает за необходимое коллегам программное обеспечение, а во-вторых, анализирует те данные, которые собирает его подразделение. Он оптимизирует процесс сбора сведений, избавляется от ненужных операций и в конечном счете делает более удобным выполнение служебных поручений», — пояснил глава региона.
До 2020 года планируется обучить на «офицеров» полторы тысячи человек, «чтобы наше правительство стало полностью „цифровым“».
Любимов отметил, что это поможет сократить время на сбор и обработку данных, ускорить реакцию, в том числе и на жалобы граждан.
Кроме того, планируется создать автоматизированные рабочие места — адаптивную систему, которая будет подстраиваться под госслужащего при работе с компьютером и «тренировать» его, автоматизировать операции с электронными данными.
«Такой опыт мы получим тоже первыми в стране», — заявил губернатор.