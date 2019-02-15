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13:30, 15 февраля 2019 192
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В Рязанской области появились «цифровые офицеры»

В Рязанской области появились «цифровые офицеры»

В Рязанской области организовали обучение на «цифровых офицеров». Об этом губернатор Николай Любимов рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, в 2018 году на базе школы CDO (Chief Data Officer — «главный по данным») обучение прошли 30 человек, которые будут преподавать в РИРО.

«Как это работает? Человек, который приобрел современные цифровые знания, приходит в коллектив и, во-первых, отвечает за необходимое коллегам программное обеспечение, а во-вторых, анализирует те данные, которые собирает его подразделение. Он оптимизирует процесс сбора сведений, избавляется от ненужных операций и в конечном счете делает более удобным выполнение служебных поручений», — пояснил глава региона.

До 2020 года планируется обучить на «офицеров» полторы тысячи человек, «чтобы наше правительство стало полностью „цифровым“».

Любимов отметил, что это поможет сократить время на сбор и обработку данных, ускорить реакцию, в том числе и на жалобы граждан.

Кроме того, планируется создать автоматизированные рабочие места — адаптивную систему, которая будет подстраиваться под госслужащего при работе с компьютером и «тренировать» его, автоматизировать операции с электронными данными.

«Такой опыт мы получим тоже первыми в стране», — заявил губернатор.


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