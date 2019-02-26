RZN.info представляет обзор бизнес-ланчей в рязанских заведениях

Корреспондент RZN.info попробовал бизнес-ланчи в пяти рязанских заведениях, расположенных в центре города.
В своем обзоре он рассказал, где есть оптимальные обеды, куда можно пойти с понедельника по пятницу. Сетевые рестораны не рассматривались.
Оценивались заведения по пятибалльной системе и следующим критериям:
- стоимость;
- время ожидания;
- подача;
- обслуживание;
- размер порций;
- вкус.
О том, какое меню больше всего пришлось по вкусу журналисту, а какое помогло сэкономить, читайте в нашем разделе «
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