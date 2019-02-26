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12:08, 26 февраля 2019 186
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RZN.info представляет обзор бизнес-ланчей в рязанских заведениях

RZN.info представляет обзор бизнес-ланчей в рязанских заведениях

Корреспондент RZN.info попробовал бизнес-ланчи в пяти рязанских заведениях, расположенных в центре города.

В своем обзоре он рассказал, где есть оптимальные обеды, куда можно пойти с понедельника по пятницу. Сетевые рестораны не рассматривались.

Оценивались заведения по пятибалльной системе и следующим критериям:

  • стоимость;
  • время ожидания;
  • подача;
  • обслуживание;
  • размер порций;
  • вкус.

О том, какое меню больше всего пришлось по вкусу журналисту, а какое помогло сэкономить, читайте в нашем разделе «Публикации».

Текст не является рекламным, все обеды оплачены из бюджета редакции.


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