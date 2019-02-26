Рязани не будет. Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО

Во вторник, 26 февраля, Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили арест на два месяца. Спортсмены пробудут под стражей до 8 апреля, передает
Адвокаты футболистов просили отпустить их под залог. Сторона защиты настаивала на том, что нахождение в СИЗО опасно для здоровья Кокорина, который без физических нагрузок на поврежденную ногу может стать инвалидом.
Однако суд принял сторону обвинения, которое выступило за продление ареста.
Напомним, ранее депутат Госдумы предлагал отправить Кокорина и Мамаева
Фото из Instagram Александра Кокорина