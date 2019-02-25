«Зеленая книга» получила «Оскар» за лучший фильм

Фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга» получил «Оскар» в категории «лучшая картина года». 91-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе.
В номинации также были представлены «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия».
Ранее картина получила приз гильдии продюсеров США.
Остальные награды в этом году получили:
- лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия»;
- лучшая женская роль — Оливия Колман, «Фаворитка»;
- лучший фильм на иностранном языке — «Рома»;
- лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»;
- лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
- лучший грим и прически — «Власть»;
- лучший документальный фильм — «Свободный подъем в одиночку»;
- лучший анимационный фильм
- «Человек-паук: Через вселенные»
- лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга»;
- лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец»;
- лучший монтаж — «Богемская рапсодия»
- лучшая операторская работа — «Рома»;
- лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»;
- лучший композитор — «Черная Пантера»;
- лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»;
- лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера»;
- лучшая песня — Леди Гага с композицией Shallow к фильму «Звезда родилась»;
- лучший короткометражный фильм — «Кожа».