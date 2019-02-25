Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:24, 25 февраля 2019 153
 0    0

«Зеленая книга» получила «Оскар» за лучший фильм

«Зеленая книга» получила «Оскар» за лучший фильм

Фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга» получил «Оскар» в категории «лучшая картина года». 91-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе.

В номинации также были представлены «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия».

Ранее картина получила приз гильдии продюсеров США.

Остальные награды в этом году получили:

  • лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия»;
  • лучшая женская роль — Оливия Колман, «Фаворитка»;
  • лучший фильм на иностранном языке — «Рома»;
  • лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»;
  • лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
  • лучший грим и прически — «Власть»;
  • лучший документальный фильм — «Свободный подъем в одиночку»;
  • лучший анимационный фильм
  • «Человек-паук: Через вселенные»
  • лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга»;
  • лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец»;
  • лучший монтаж — «Богемская рапсодия»
  • лучшая операторская работа — «Рома»;
  • лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера»;
  • лучший композитор — «Черная Пантера»;
  • лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»;
  • лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера»;
  • лучшая песня — Леди Гага с композицией Shallow к фильму «Звезда родилась»;
  • лучший короткометражный фильм — «Кожа».

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
8:24, 25 февраля 2019
«Зеленая книга» получила «Оскар» за лучший фильм
12:01, 21 февраля 2019
В рязанском «Фотодоме» откроется выставка победителей всероссийского конкурса «Берега»
19:58, 20 февраля 2019
Быков подвел итоги проката фильма «Завод»
15:06, 18 февраля 2019
В сети запустили флешмоб в поддержку проваливающегося в прокате «Завода» Быкова 2
17:09, 17 февраля 2019
«Авантюра, которая была обречена». Юрий Быков рассказал о провале «Завода» в прокате 6
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 677
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
16:16, 17 февраля 2019 20 577
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
20:10, 11 февраля 2019 20 547
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
21:08, 16 февраля 2019 18 712
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 308
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум