RZN.info запустил собственное приложение для iOS

Рязанский городской сайт запустил
«Мы идем навстречу нашим пользователям и даем возможность получать новости в том формате, который им наиболее удобен и привычен», — рассказал директор RZN.info Антон Михайлов.
Приложение занимает всего 10 Мб на телефоне и совместимо со всеми айфонами версии 5S и выше, включая последние модели XS. Новости обновляются в приложении в реальном времени и без задержек.
RZN.info — самый популярный информационно-развлекательный интернет-портал в регионе (по версии liveinternet). Ежедневная аудитория сайта составляет 55-70 тысяч пользователей.