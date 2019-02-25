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12:02, 25 февраля 2019 122
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RZN.info запустил собственное приложение для iOS

RZN.info запустил собственное приложение для iOS

Рязанский городской сайт запустил приложение для iOS. В нем есть все самое необходимое для тех, кто хочет оперативно получать информацию: последние новости, прогноз погоды, котировки курсов валют.

«Мы идем навстречу нашим пользователям и даем возможность получать новости в том формате, который им наиболее удобен и привычен», — рассказал директор RZN.info Антон Михайлов.

Приложение занимает всего 10 Мб на телефоне и совместимо со всеми айфонами версии 5S и выше, включая последние модели XS. Новости обновляются в приложении в реальном времени и без задержек.

RZN.info — самый популярный информационно-развлекательный интернет-портал в регионе (по версии liveinternet). Ежедневная аудитория сайта составляет 55-70 тысяч пользователей.


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