Появилось видео задержания в Рязани пособника террористов

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В сети преступник оправдывал деятельность международных террористических организаций. На суде он признал вину.
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Телекомпания «
В сети преступник оправдывал деятельность международных террористических организаций. На суде он признал вину.
Мужчину
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Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.