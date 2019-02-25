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17:05, 25 февраля 2019 433
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Появилось видео задержания в Рязани пособника террористов

Появилось видео задержания в Рязани пособника террористов

Телекомпания «Город» опубликовала видео задержания в Рязани пособника террористов. Гражданин одной из среднеазиатских республик переводил деньги людям, которые хотят полететь в Сирию для борьбы с правительственными войсками.

В сети преступник оправдывал деятельность международных террористических организаций. На суде он признал вину.

Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы по статьям 205.1, 205.2, 280 УК.


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