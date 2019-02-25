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16:54, 25 февраля 2019 448
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Любимов призвал единороссов активно включиться в исполнение послания президента

Любимов призвал единороссов активно включиться в исполнение послания президента

В понедельник, 25 февраля, в региональном отделении «Единой России» прошло заседание президиума политсовета. На нем озвучили планы исполнения послания президента, с которым Владимир Путин выступил 20 февраля.

Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин озвучил обращение губернатора Николая Любимова к членам президиума.

Глава региона попросил депутатский корпус и партию максимально быстро обеспечить законодательное сопровождение озвученных президентом инициатив и осуществлять парламентский контроль.

«Важно через депутатов на местах, секретарей местных отделений, Ассоциацию молодых депутатов максимально широко проинформировать жителей об основных направлениях, по которым мы будем работать в рамках реализации майского указа, национальных проектов, а также о том, что будет сделано в регионе по реализации послания президента», — заявил Любимов.

Он также попросил продолжить работу по многоуровневому депутатскому контролю за всеми объектами, которые строятся сейчас и будут возведены в ближайшее время.

«Общая задача исполнительной власти и депутатского корпуса — осуществлять эффективное расходование бюджетных средств и в случае возникновения проблем, обращений, нареканий граждан по качеству и срокам работ оперативно реагировать и исправлять ситуацию», — заключил губернатор.


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