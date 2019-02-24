В России изменились правила посадки в самолет

В России с 24 февраля 2019 года изменились правила посадки в самолет. Теперь пассажиров будут впускать по электронным билетам. Приказ Минтранса вступил в силу, пишет
Отмечается, что при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в «стерильную зону» аэропорта.
Авиакомпании должны сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона. Информацию об этом можно посмотреть на сайте компаний. Однако в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.