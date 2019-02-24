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8:58, 24 февраля 2019 245
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В России изменились правила посадки в самолет

В России изменились правила посадки в самолет

Фото: Pixabay.com

В России с 24 февраля 2019 года изменились правила посадки в самолет. Теперь пассажиров будут впускать по электронным билетам. Приказ Минтранса вступил в силу, пишет РИА Новости.

Отмечается, что при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в «стерильную зону» аэропорта.

Авиакомпании должны сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона. Информацию об этом можно посмотреть на сайте компаний. Однако в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.


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