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21:28, 22 февраля 2019 251
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В Кирове умерла трехлетняя девочка, которую заперли в квартире на неделю

В Кирове умерла трехлетняя девочка, которую заперли в квартире на неделю

В Кирове в запертой квартире обнаружили тело девочки, которую заперли там одну почти на неделю. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кировской области.

По предварительной версии, женщина 1977 года рождения оставила дочь дома на несколько дней, в результате ребенок погиб. Девочку в квартире нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 20 февраля ребенку должно было исполниться три года.

Мать ребенка заключили под стражу на два месяца.

По предварительной версии, причиной гибели девочки могло стать обезвоживание.

Ранее стало известно, что женщина оставила ребенка в квартире с 13 по 20 февраля, пока находилась в гостях у знакомой. Квартиру в доме она перекрыла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».


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