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12:13, 22 февраля 2019 417
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Рязанцы прошли двухдневный семинар по уходу за пенсионерами

Рязанцы прошли двухдневный семинар по уходу за пенсионерами

20 и 21 февраля в Рязанской области в рамках пилотного проекта по созданию систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалиами прошел двухдневный обучающий семинар. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На семинаре сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения учились оценивать способность пожилых людей к самообслуживанию, ознакомились с возможностями индивидуальной работы с маломобильными людьми. В нем поучаствовали представители министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области и благотворительного фонда «Старость в радость».

Рязанская область является одним из шести первых пилотных регионов, где с 2018 года внедряют систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

С 2020 года новая система ухода будет работать на всей территории области.


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