Рязанцы прошли двухдневный семинар по уходу за пенсионерами

20 и 21 февраля в Рязанской области в рамках пилотного проекта по созданию систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалиами прошел двухдневный обучающий семинар. Об этом сообщил
На семинаре сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения учились оценивать способность пожилых людей к самообслуживанию, ознакомились с возможностями индивидуальной работы с маломобильными людьми. В нем поучаствовали представители министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области и благотворительного фонда «Старость в радость».
Рязанская область является одним из шести первых пилотных регионов, где с 2018 года
С 2020 года новая система ухода будет работать на всей территории области.