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13:53, 12 июля 2018 858
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В Рязани стартовал пилотный проект по уходу за пожилыми и инвалидами

В Рязани стартовал пилотный проект по уходу за пожилыми и инвалидами

В четверг, 12 июля, в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла пресс-конференция, приуроченная к старту пилотного проекта «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».

Проект реализуется Минтрудом и Минздравом России, а также Агентством стратегических инициатив. За разработкой программы следит благотворительный фонд «Старость в радость». Рязанская область вошла в число шести регионов, в которых система начнет работать с этого года в пилотном режиме.

По словам руководителей фонда «Старость в радость» главными задачами являются работа с гражданами, самостоятельно осуществляющими уход за нетрудоспособными родственниками, создание центров по информированию населения, привлечение волонтеров и многое другое.

Первыми участниками проекта стали Касимовский и Михайловский районы. В 2019 году к программе присоединятся еще шесть районов Рязанской области, а к 2020 ее планируют внедрить во всей области.

«Для нас сегодняшнее событие — это не просто старт пилотного проекта, — рассказала директор благотворительного фонда „Старость в радость“ Елизавета Олескина. — Это подтверждение того, что наше дело становится инициативой не просто Рязанской области и фонда, это становится федеральной инициативой, которая будет обязательной для всех субъектов России».


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