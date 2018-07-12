В Рязани стартовал пилотный проект по уходу за пожилыми и инвалидами

В четверг, 12 июля, в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла пресс-конференция, приуроченная к старту пилотного проекта «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».
Проект реализуется Минтрудом и Минздравом России, а также Агентством стратегических инициатив. За разработкой программы следит благотворительный фонд «Старость в радость». Рязанская область вошла в число шести регионов, в которых система начнет работать с этого года в пилотном режиме.
По словам руководителей фонда «Старость в радость» главными задачами являются работа с гражданами, самостоятельно осуществляющими уход за нетрудоспособными родственниками, создание центров по информированию населения, привлечение волонтеров и многое другое.
Первыми участниками проекта стали Касимовский и Михайловский районы. В 2019 году к программе присоединятся еще шесть районов Рязанской области, а к 2020 ее планируют внедрить во всей области.
«Для нас сегодняшнее событие — это не просто старт пилотного проекта, — рассказала директор благотворительного фонда „Старость в радость“ Елизавета Олескина. — Это подтверждение того, что наше дело становится инициативой не просто Рязанской области и фонда, это становится федеральной инициативой, которая будет обязательной для всех субъектов России».