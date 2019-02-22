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12:15, 22 февраля 2019 468
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Байкальские шаманы сожгли пятерых верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы сожгли пятерых верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы сожгли пятерых верблюдов «для укрепления России». Ролик с обрядом под названием «Жэн тэнгэри яба» опубликовали на YouTube. Его проверят следователи.

На видео показано, как шаманы ведут верблюдов, затем виден большой костер, вокруг которого стоят люди, бросающие в него мясо и сладости. При этом убой животных не запечатлен.

«У бурятов наивысшим животным по отношению к богам считается верблюд. А цифра пять в наших гаданиях считается отличным результатом, как оценка „5“ в школе», — объяснил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.

По его словам обряд провели «для укрепления России и ее народов».

«Мы, как люди верующие, хотим своими молитвами все возродить, восстановить и сделать нашу родину сильной, красивой, мощной и суверенной», — сказал Цыбиков.

В комментарии «Интерфаксу» он заявил, что последний раз подобный обряд проводился 300 лет назад, поэтому не знающие об этом ритуале люди осуждают «Жэн тэнгэри яба».

Заместитель верховного шамана уточнил, что уже был в прокуратуре и готов заплатить штраф или «принять другое наказание».


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