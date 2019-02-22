Байкальские шаманы сожгли пятерых верблюдов «для укрепления России». Ролик с обрядом под названием «Жэн тэнгэри яба» опубликовали на YouTube. Его
На видео показано, как шаманы ведут верблюдов, затем виден большой костер, вокруг которого стоят люди, бросающие в него мясо и сладости. При этом убой животных не запечатлен.
«У бурятов наивысшим животным по отношению к богам считается верблюд. А цифра пять в наших гаданиях считается отличным результатом, как оценка „5“ в школе», — объяснил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.
По его словам обряд провели «для укрепления России и ее народов».
«Мы, как люди верующие, хотим своими молитвами все возродить, восстановить и сделать нашу родину сильной, красивой, мощной и суверенной», — сказал Цыбиков.
В комментарии «Интерфаксу» он
Заместитель верховного шамана уточнил, что уже был в прокуратуре и готов заплатить штраф или «принять другое наказание».