Рязанка убила знакомого, ударив ножом в ногу

В доме на улице Нахимого убили 27-летнего рязанца. Трагедия произошла утром 20 февраля, сообщил
По данным следствия, в квартире потерпевшего находилась компания местных жителей, которые выпивали.
Во время застолья молодой человек и его 26-летняя гостья поссорились. Разозлившись, девушка взяла кухонный нож и ударила хозяина квартиры в ногу, попав в артерию.
Потерпевшему оказали медицинскую помощь, однако он скончался от полученной травмы.
Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ продолжается.
Фото с сайта регионального СУ СКР