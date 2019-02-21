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13:40, 21 февраля 2019 224
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Рязанка убила знакомого, ударив ножом в ногу

Рязанка убила знакомого, ударив ножом в ногу

В доме на улице Нахимого убили 27-летнего рязанца. Трагедия произошла утром 20 февраля, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в квартире потерпевшего находилась компания местных жителей, которые выпивали.

Во время застолья молодой человек и его 26-летняя гостья поссорились. Разозлившись, девушка взяла кухонный нож и ударила хозяина квартиры в ногу, попав в артерию.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь, однако он скончался от полученной травмы.

Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ продолжается.

Фото с сайта регионального СУ СКР


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