Жителя Спасска оштрафовали за кражу «необходимых» ему консервов

Жителя Спасска осудили за кражу двух банок консервов на сумму 126 рублей. Об этом сообщил
В суде мужчина вину признал полностью, пояснив, что «похищенные продукты ему были необходимы».
Похитителю назначили штраф в размере 1 000 рублей.
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Фото: Pixabay.com
Жителя Спасска осудили за кражу двух банок консервов на сумму 126 рублей. Об этом сообщил
В суде мужчина вину признал полностью, пояснив, что «похищенные продукты ему были необходимы».
Похитителю назначили штраф в размере 1 000 рублей.
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