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16:12, 20 февраля 2019 199
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Жителя Спасска оштрафовали за кражу «необходимых» ему консервов

Жителя Спасска оштрафовали за кражу «необходимых» ему консервов

Фото: Pixabay.com

Жителя Спасска осудили за кражу двух банок консервов на сумму 126 рублей. Об этом сообщил сайт райсуда.

В суде мужчина вину признал полностью, пояснив, что «похищенные продукты ему были необходимы».

Похитителю назначили штраф в размере 1 000 рублей.


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