Ухоловец до смерти избил знакомого из-за ревности

Житель Ухолова до смерти избил знакомого. Инцидент произошел в ночь на вторник, 19 февраля, сообщил
Известно, что компания выпивала в одном из домов поселка. Во время застолья 38-летний потерпевший стал оказывать знаки внимания спутнице подозреваемого. Разозлившись, последний стал избивать соперника руками и ногами.
От полученных повреждений мужчина скончался, после чего ухоловец скрылся с места происшествия.
Подозреваемого задержали по горячим следам, он уже дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, расследование продолжается.
Фото с сайта регионального СУ СКР