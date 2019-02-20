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9:49, 20 февраля 2019 99
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Ухоловец до смерти избил знакомого из-за ревности

Ухоловец до смерти избил знакомого из-за ревности

Житель Ухолова до смерти избил знакомого. Инцидент произошел в ночь на вторник, 19 февраля, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что компания выпивала в одном из домов поселка. Во время застолья 38-летний потерпевший стал оказывать знаки внимания спутнице подозреваемого. Разозлившись, последний стал избивать соперника руками и ногами.

От полученных повреждений мужчина скончался, после чего ухоловец скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали по горячим следам, он уже дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, расследование продолжается.

Фото с сайта регионального СУ СКР


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