СМИ назвали размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов

СМИ назвали «размер гитлеровских пенсий» для 27 бельгийских нацистов. Выплаты назначили еще в 1941 году. Они составляют от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи до 95 тысяч рублей), пишет
По данным источника, пенсии гарантировались бывшим солдатам Третьего рейха лично Гитлером за «лояльность, верность и послушание».
Также известно, что Германия выплачивает их из-за того, что стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязательства бывшего государства, включая пенсионные.
По данным газеты, в скором времени произойдет резолюция с призывом урегулировать ситуацию и прекратить выплаты пенсий.