Рязанская область вошла в тройку лучших регионов России по реализации проекта «Бережливая поликлиника». Об этом сообщил Николай Любимов, когда комментировал
В послании Путин
Глава региона отметил, что регион добился значительных результатов в бережливом производстве, его результаты высоко оценили и федеральный Минздрав, и лично министр Вероника Скворцова.
«Наиболее показательный пример — те рязанские поликлиники и больницы, где благодаря бережливому производству удалось улучшить систему работы с пациентами, существенно сократить время ожидания в очередях, грамотно перераспределить потоки больных. В итоге повысилась оперативность и удовлетворенность людей медицинской помощью», — подчеркнул губернатор.
В 2019 году проект «Бережливая поликлиника» объединит 87 медорганизаций Рязанской области.