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15:23, 20 февраля 2019 559
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Рязанская область вошла в тройку лучших регионов России по реализации проекта «Бережливая поликлиника»

Рязанская область вошла в тройку лучших регионов России по реализации проекта «Бережливая поликлиника»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанская область вошла в тройку лучших регионов России по реализации проекта «Бережливая поликлиника». Об этом сообщил Николай Любимов, когда комментировал послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию.

В послании Путин уделил большое внимание развитию здравоохранения, в том числе внедрению в отрасль современных технологий.

Глава региона отметил, что регион добился значительных результатов в бережливом производстве, его результаты высоко оценили и федеральный Минздрав, и лично министр Вероника Скворцова.

«Наиболее показательный пример — те рязанские поликлиники и больницы, где благодаря бережливому производству удалось улучшить систему работы с пациентами, существенно сократить время ожидания в очередях, грамотно перераспределить потоки больных. В итоге повысилась оперативность и удовлетворенность людей медицинской помощью», — подчеркнул губернатор.

В 2019 году проект «Бережливая поликлиника» объединит 87 медорганизаций Рязанской области.


© RZN.info

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