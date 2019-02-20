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13:46, 20 февраля 2019 599
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Президент пообещал направить на борьбу с раком не менее триллиона

Президент пообещал направить на борьбу с раком не менее триллиона

В ближайшие шесть лет Владимир Путин пообещал направить на борьбу с раком не менее триллиона рублей. Об этом он заявил 20 февраля, во время выступления с посланием к Федеральному Собранию.

«Речь идет об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь», — пояснил президент.

Он отметил, что стране удалось добиться успехов в борьбе с детской онкологией — сегодня с диагнозом «лейкоз» выздоравливают более 80% детей, а при некоторых формах рака — более 90%.

«Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи», — подчеркнул Путин.


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