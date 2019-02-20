Президент пообещал направить на борьбу с раком не менее триллиона

В ближайшие шесть лет Владимир Путин пообещал направить на борьбу с раком не менее триллиона рублей. Об этом он заявил 20 февраля, во время
«Речь идет об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь», — пояснил президент.
Он отметил, что стране удалось добиться успехов в борьбе с детской онкологией — сегодня с диагнозом «лейкоз» выздоравливают более 80% детей, а при некоторых формах рака — более 90%.
«Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи», — подчеркнул Путин.