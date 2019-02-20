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11:26, 20 февраля 2019 266
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Лагерфельд завещал часть своего состояния кошке — СМИ

Лагерфельд завещал часть своего состояния кошке — СМИ

Модельер Карл Лагерфельд завещал часть своего состояния кошке по кличке Шупетт. Об этом передает ТАСС со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Кошку бирманской породы подарили Лагерфельду в 2011 году на Рождество. Шупетт неоднократно участвовала в различных рекламных кампаниях, модельер посвятил своему питомцу книгу, в ее честь кутюрье разработал несколько аксессуаров.

Отмечается, что у кошки есть свои странички в соцсетях: в Instagram на нее подписаны более 179 тысяч человек. Кроме того, у нее есть собственный банковский счет.

Кутюрье указывал, что Шупетт является настоящей музой и вдохновляет его. «Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о ней, не будет ни в чем нуждаться», — заявлял он.

Стоит отметить, что согласно французским законам, наследство может быть передано только физическому или юридическому лицу; животное рассматривается как движимое имущество, то есть кошка является частью наследства.

Художественный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался утром во вторник, 19 февраля, на 86-м году жизни.


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