Модельер Карл Лагерфельд завещал часть своего состояния кошке по кличке Шупетт. Об этом передает
Кошку бирманской породы подарили Лагерфельду в 2011 году на Рождество. Шупетт неоднократно участвовала в различных рекламных кампаниях, модельер посвятил своему питомцу книгу, в ее честь кутюрье разработал несколько аксессуаров.
Отмечается, что у кошки есть свои странички в соцсетях: в
Кутюрье указывал, что Шупетт является настоящей музой и вдохновляет его. «Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о ней, не будет ни в чем нуждаться», — заявлял он.
Стоит отметить, что согласно французским законам, наследство может быть передано только физическому или юридическому лицу; животное рассматривается как движимое имущество, то есть кошка является частью наследства.
Художественный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд