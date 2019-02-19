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17:10, 19 февраля 2019 464
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У здания рязанской областной прокуратуры появится пристройка

У здания рязанской областной прокуратуры появится пристройка

У здания рязанской областной прокуратуры появится пристройка. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщила начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Юлия Суслова на комитете гордумы.

По ее словам, участок на улице Введенской, 87 площадью 635 квадратных метров планируют передать в федеральную собственность.

На территории, где ранее снесли аварийный дом, прокуратура планирует сделать пристройку к основную зданию. Депутаты комитета поддержали передачу имущества, окончательное решение примут на заседании.


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