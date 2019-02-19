У здания рязанской областной прокуратуры появится пристройка. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщила начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Юлия Суслова на комитете гордумы.
По ее словам, участок на улице Введенской, 87 площадью 635 квадратных метров планируют передать в федеральную собственность.
На территории, где ранее снесли аварийный дом, прокуратура планирует сделать пристройку к основную зданию. Депутаты комитета поддержали передачу имущества, окончательное решение примут на заседании.