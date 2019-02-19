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12:35, 19 февраля 2019 465

Компания Центр Авто представила в Рязани первый электрический кроссовер «Ягуар»

Компания Центр Авто представила в Рязани первый электрический кроссовер «Ягуар»

Единственный официальный дилер Jagur Land Rover в Рязани, компания Центр Авто, представил Jaguar I-Pace — первый электрический динамичный кроссовер Jaguar.

Познакомиться с ним, а так же с другими моделями Jaguar и Land Rover можно в дилерском центре по адресу: проезд Яблочкова, 9Б. Телефон +7 (4912)500-700.

В начале февраля Jaguar Land Rover испытали в электропробеге по трассе Москва-Санкт-Петербург. Испытание показало, как автомобиль справляется с русской зимой, какое влияние на запас хода оказывают стиль вождения, рельеф местности, температура основной батареи, количество задействованных потребителей тока.

Проект длился на протяжении нескольких дней — с 6 по 14 февраля. За это время автомобили в общей сложности преодолели свыше 4 300 километров, проделав путь от Москвы до Санкт-Петербурга шесть раз — по три раза туда и обратно.

«Новый I-Pace успешно продемонстрировал широкие возможности динамики наряду с передовыми решениями на базе искусственного интеллекта, универсальностью пятиместного SUV и внушительным запасом хода, — рассказали в Центр Авто. — За весь маршрут длиной более 700 километров электрокар истратил около 2,5 полных зарядов батареи, удерживая среднюю скорость в движении на уровне 90-110 километров в час. В зависимости от стиля вождения участников и температурных условий его запас хода варьировался от 250 до 280 километров, что легко позволяло передвигаться по маршруту».


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