В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после съемок программы

Первый канал показал, что происходит со съедобными подарками после съемок «Поле чудес». Программа вышла в эфир в пятницу, 15 февраля.
В конце программы гости студии остаются в зале и могут забрать еду с собой.
Запись распространили в интернете, на нее бурно отреагировали пользователи. Многие не поняли ажиотажа, но другая часть аудитории отметила, что запись шоу длится долго и гости могут «подкрепиться» после съемок.
Отметим, согласно традиции участники программы привозят Леониду Якубовичу различные подарки, в том числе домашние блюда и заготовки.