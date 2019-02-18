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12:04, 18 февраля 2019 359
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В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после съемок программы

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после съемок программы

Первый канал показал, что происходит со съедобными подарками после съемок «Поле чудес». Программа вышла в эфир в пятницу, 15 февраля.

В конце программы гости студии остаются в зале и могут забрать еду с собой.

Запись распространили в интернете, на нее бурно отреагировали пользователи. Многие не поняли ажиотажа, но другая часть аудитории отметила, что запись шоу длится долго и гости могут «подкрепиться» после съемок.

Отметим, согласно традиции участники программы привозят Леониду Якубовичу различные подарки, в том числе домашние блюда и заготовки.


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