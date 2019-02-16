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11:02, 16 февраля 2019 361
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В Песочне мусоровоз врезался в припаркованную «пятнадцатую»

В Песочне мусоровоз врезался в припаркованную «пятнадцатую»

В Песочне мусоровоз врезался в припаркованную на обочине «пятнадцатую». Фотографию в субботу, 16 февраля, опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла на улице Зубковой.


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