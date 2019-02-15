В пятницу, 15 февраля, в группе «
«Так вот сегодня выясняется, что „семерку“ сняли совсем, больше автобуса под этим номером в Рязани не существует», — рассказала автор сообщения.
Жителям Реткина пришлось идти пешком на остановку в поселок Строитель, откуда ходят маршрутки №88. «А там два красных микроавтобуса и 150 человек (на глаз)! Утром не втиснешься, вечером не втиснешься, водители позволяют себе лишнего. Езда в этих автобусах сплошной ад, швыряет всю стоящую толпу из стороны в сторону», — отметила она.
В пресс-службе мэрии корреспонденту RZN.info сообщили, что на маршруте №7 на линии находится только одна машина.
«15 февраля автобус сошел с линии по технической неисправности. Начиная с субботы, 16 февраля, движение автобуса восстановят», — отметили в администрации.
Напомним, автобусы на маршруте №7