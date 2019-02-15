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19:12, 15 февраля 2019 435
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Единственный автобус в поселке Строитель сняли с рейса из-за неисправности — мэрия

Единственный автобус в поселке Строитель сняли с рейса из-за неисправности — мэрия

В пятницу, 15 февраля, в группе «Типичная Рязань» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение жительницы поселка Реткино. Женщина рассказала, что в среду и четверг, 13 и 14 февраля, автобус №7 не пришел в село по своему расписанию.

«Так вот сегодня выясняется, что „семерку“ сняли совсем, больше автобуса под этим номером в Рязани не существует», — рассказала автор сообщения.

Жителям Реткина пришлось идти пешком на остановку в поселок Строитель, откуда ходят маршрутки №88. «А там два красных микроавтобуса и 150 человек (на глаз)! Утром не втиснешься, вечером не втиснешься, водители позволяют себе лишнего. Езда в этих автобусах сплошной ад, швыряет всю стоящую толпу из стороны в сторону», — отметила она.

В пресс-службе мэрии корреспонденту RZN.info сообщили, что на маршруте №7 на линии находится только одна машина.

«15 февраля автобус сошел с линии по технической неисправности. Начиная с субботы, 16 февраля, движение автобуса восстановят», — отметили в администрации.

Напомним, автобусы на маршруте №7 сократили еще в августе 2018 года, чтобы пустить технику на более загруженные рейсы. С 1 сентября автобусы этого маршрута начали ходить в Реткино.


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