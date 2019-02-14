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15:29, 14 февраля 2019 275
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В рязанской ГИБДД изменились номера телефонов

В рязанской ГИБДД изменились номера телефонов

В четверг, 14 февраля, пресс-служба регионального УГИБДД сообщила об изменении номеров телефона ДПС.

Теперь в случае необходимости рязанцам следует звонить по номерам: 8 (4912) 29-74-54, 8 (4912) 29-74-64.


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