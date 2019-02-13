Эксперты назвали лучшие розовые вина в среднем ценовом сегменте. Рейтинг опубликовали на
В пятерку лучших вошли: «Высокий берег. Цвайгельт», «Chateau Tamagne. Роза Тамани», Zb rose, Esse rose и Chateau Tamagne select rose.
Кроме того, специалисты отметили марки «Саук-Дере резерв», «Усадьба Перовских. Розовое» и два вида марки Fanagoria. Ценовой диапазон лидеров варьируется от 203 рублей за бутылку и не превышает 500 рублей.
«Если вино обладает красивым цветом с оттенками от бледно-розового до светло-малинового, если в вашем бокале яркая гамма ароматов клубники со сливками, красных ягод и фруктов, если во вкусе вы чувствуете продолжение ягодных оттенков и приятную сбалансированную свежесть с легкой кислинкой — значит, перед вами розовое вино хорошего уровня качества», — отметили специалисты.
Также дегустаторы указали признаки некачественного напитка. Такие вина легко узнать по желтоватому оттенку в бокале и нотам моченого яблока, перекрывающие ягодные ароматы.
Эксперты также снижали оценки вину за излишнюю резкую кислотность, которая вызывает чувство жжения при глотке, или, напротив, за отсутствие свежести, когда вино по вкусу больше похоже на сладковатый компот.