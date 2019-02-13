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14:31, 13 февраля 2019 1 329
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Автоинспекторы призвали рязанцев быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

Автоинспекторы призвали рязанцев быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

Автоинспекторы призвали рязанцев быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения и перестроений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанским водителям напомнили, что в непогоду нужно обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада — максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция порекомендовала рязанцам внимательнее относиться к своему самочувствию.

«Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта», — отметили в сообщении.


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