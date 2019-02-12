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13:11, 12 февраля 2019 2 684
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Олег Газманов поблагодарил рязанцев за прием в своем Instagram

Олег Газманов поблагодарил рязанцев за прием в своем Instagram

В понедельник, 11 февраля, в рязанской филармонии выступил Олег Газманов. Певец представил юбилейную программу «Жить — так жить», посвященную 50-летию его творческой деятельности.

Артист исполнил давно известные песни «Есаул», «Мои мысли», «Морячка», «Офицеры», «Мама» и другие, а также новые композиции «Никто, кроме нас», «Вперед, Россия!», «Бессмертный полк», «Жить — так жить».

В своем Instagram Газманов опубликовал видео, на котором поет «На закате плачет мачо».

«Спасибо, Рязань я не думал, что может быть лучше, чем в Тамбове и Липецке, но взят еще один рубеж. Я наконец пою в полную силу после вируса», — написал артист.

Фото Instagram / ulia_cvetochek


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