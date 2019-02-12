Олег Газманов поблагодарил рязанцев за прием в своем Instagram

В понедельник, 11 февраля, в рязанской филармонии выступил Олег Газманов. Певец представил юбилейную программу «Жить — так жить», посвященную 50-летию его творческой деятельности.
Артист исполнил давно известные песни «Есаул», «Мои мысли», «Морячка», «Офицеры», «Мама» и другие, а также новые композиции «Никто, кроме нас», «Вперед, Россия!», «Бессмертный полк», «Жить — так жить».
В своем Instagram Газманов опубликовал видео, на котором поет «На закате плачет мачо».
«Спасибо, Рязань я не думал, что может быть лучше, чем в Тамбове и Липецке, но взят еще один рубеж. Я наконец пою в полную силу после вируса», — написал артист.
Фото Instagram / ulia_cvetochek