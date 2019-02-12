В Рязани составили список магазинов, где продают алкоголь подросткам. Адреса

В Рязани составили список магазинов, где продают алкоголь и сигареты подросткам. Документ предоставил депутат гордумы от КПРФ Алексей Захаров.
Список составили по поручению народных избранников, его намерены передать в полицию.
В документ вошли восемь магазинов и киосков:
- улица Гагарина (киоск со стороны дома №156);
- улица Грибоедова, 46 (магазин «Амбар»);
- улица Промышленная (киоск у входа в рынок);
- улица Сельских Строителей, 1-б;
- улица Сельских Строителей, 2;
- улица Сельских Строителей (киоск на ООТ);
- улица Сельских Строителей (киоск на конечном разворотном кругу «Недостоево»);
- улица Черновицкая, 34/1;
- улица Черновицкая, 24/1;
- улица Щорса, 17.