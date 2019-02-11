В России начали разрабатывать приложение для вызова беспилотного такси

В России разрабатывают приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем. Об этом передает
Искусственный интеллект в такси сможет разговаривать с пассажиром на любые темы. При каждой новой поездке можно будет вернуться к прошлому диалогу.
«Пользователь сможет авторизоваться в специальное приложение через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда „виртуальный таксист“ будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру», — рассказал Федосеев.
По предварительной информации, стоимость поездки на беспилотном такси будет дешевле как минимум на 25%.
Данные пользователей будут хранить в едином агрегаторе.