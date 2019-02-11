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8:36, 11 февраля 2019 177
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В России начали разрабатывать приложение для вызова беспилотного такси

В России начали разрабатывать приложение для вызова беспилотного такси

В России разрабатывают приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя «Автонета» Ярослава Федосеева.

Искусственный интеллект в такси сможет разговаривать с пассажиром на любые темы. При каждой новой поездке можно будет вернуться к прошлому диалогу.

«Пользователь сможет авторизоваться в специальное приложение через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда „виртуальный таксист“ будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру», — рассказал Федосеев.

По предварительной информации, стоимость поездки на беспилотном такси будет дешевле как минимум на 25%.

Данные пользователей будут хранить в едином агрегаторе.


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