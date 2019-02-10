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18:19, 10 февраля 2019 1 500
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В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ

В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ

Министерство здравоохранения спрогнозировало, что эпидемия гриппа в этом году завершится в середине апреля. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова сообщила в интервью Первому каналу, передает ТАСС.

«Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная — 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз», — сказала Скворцова.

По словам министра, заболеваемость и смертность в стране снизились благодаря вакцинации населения.

«С 2006 года, за 12 лет, у нас снизилась заболеваемость более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз благодаря тому, что мы существенно, более чем в 2,5 раза, увеличили охват вакцинацией», — отметила она.

Скворцова сообщила, что грипп сейчас широко распространен в пяти федеральных округах: Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Северном Кавказе и Северо-Западе.

В двух округах — Центральном и Приволжском — грипп распространен на региональном уровне.


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