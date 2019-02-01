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16:55, 1 февраля 2019 315
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В Рязани насчитали более 1300 зимующих уток

В Рязани насчитали более 1300 зимующих уток

В Рязани насчитали более 1300 зимующих уток. Об этом сообщили в группе рязанского клуба «Птицы» в соцсети «ВКонтакте». Массовая акция по учету зимующих водоплавающих «Серая шейка-2019» прошла по всей России 19 и 20 января.

Около 500 рязанцев обследовали 17 водоемов и водотоков: Рюминский пруд, Черезовские пруды, реки Ока, Лыбедь, Трубеж, Листвянка, Павловка, Красный ручей, ручей Бахот, протока в Недостоево, пруды в Дягилево и Канищево. Помимо областного центра, учет провели в Михайлове, на реке Проне, в окрестностях поселка Криуша Клепиковского района, близ села Троица Спасского района, обследованы реки Солотча в Рязанском районе и Вожа — в Рыбновском.

В Рязани наибольшее скопление водоплавающих отметили на Рюминском пруду и каскаде Черезовских прудов. Там насчитали 581 и 527 птиц соответственно. Всего в Рязани насчитали 1321 крякву, трех чирков-свистунков, лутка, камышницу и лысуху.

Напомним, в 2018 году в Рязани насчитали 1273 кряквы.

Фото группы «Рязанский клуб „Птицы“»


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3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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