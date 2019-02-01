В Рязани насчитали более 1300 зимующих уток. Об этом сообщили в
Около 500 рязанцев обследовали 17 водоемов и водотоков: Рюминский пруд, Черезовские пруды, реки Ока, Лыбедь, Трубеж, Листвянка, Павловка, Красный ручей, ручей Бахот, протока в Недостоево, пруды в Дягилево и Канищево. Помимо областного центра, учет провели в Михайлове, на реке Проне, в окрестностях поселка Криуша Клепиковского района, близ села Троица Спасского района, обследованы реки Солотча в Рязанском районе и Вожа — в Рыбновском.
В Рязани наибольшее скопление водоплавающих отметили на Рюминском пруду и каскаде Черезовских прудов. Там насчитали 581 и 527 птиц соответственно. Всего в Рязани насчитали 1321 крякву, трех чирков-свистунков, лутка, камышницу и лысуху.
Напомним, в 2018 году в Рязани
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