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17:48, 1 февраля 2019 106
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В Москве аспиранта МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Москве аспиранта МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Москве аспиранта МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственного источника.

«По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что правоохранители вышли на след фигуранта в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе 11 января.

Источник заявил, что задержанный признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки, которую он успел испытать.

В его комнате нашли следы взрывчатки, армейскую одежду, рации, телефоны и анархистскую литературу.

По данным телеканала «РЕН ТВ», в общежитии задержали шестерых студентов.

Фото телеканала «РЕН ТВ»


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