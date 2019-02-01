В Москве аспиранта МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки, передает «
«По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что правоохранители вышли на след фигуранта в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе 11 января.
Источник заявил, что задержанный признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки, которую он успел испытать.
В его комнате нашли следы взрывчатки, армейскую одежду, рации, телефоны и анархистскую литературу.
По данным телеканала «
Фото телеканала «РЕН ТВ»